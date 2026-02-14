LIVE Italia-Svezia 2-3 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | le svedesi tornano avanti

Le squadre di curling femminile si sfidano alle Olimpiadi, e la partita tra Italia e Svezia si è conclusa con un risultato di 2-3, perché le svedesi hanno conquistato la vittoria negli ultimi turni. La partita si è giocata in un clima intenso, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino all’ultimo tiro. Le svedesi sono riuscite a recuperare il punteggio negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria in un match molto combattuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 20.09 Imprecisione di Mcmanus che prova promuovere le sue guardie per bocciare le due rosse. Il tiro non riesce bene con la battente che diventa una guardia perfetta per le azzurre e le due gialle che escono. 20.08 Ancora una guardia per Knochenhauer, va ancora a punto Lo Deserto. 20.07 Knochenhauer passa a filo della guardia italiana e boccia la rossa a punto, con la gialla che resta in casa. Lo Deserto torna in casa ma questa volta va al centro sfruttando le due guardie svedesi. 20.05 Nuova guardia per la svedese, questa volta sulla center line.