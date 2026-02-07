LIVE Italia-Svezia 0-1 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | Adolfsson porta avanti le svedesi

Questa sera le azzurre hanno perso 0-1 contro le svedesi nel match di hockey ghiaccio alle Olimpiadi. Adolfsson ha segnato il gol che ha deciso la partita, mentre Fedel ha parato un tentativo di Nylen Persson negli ultimi minuti. Le italiane hanno cercato di reagire, ma non sono riuscite a trovare il pareggio. La sfida è terminata con la Svezia in vantaggio e l’italia ancora alla ricerca di una vittoria in questa competizione.

8.01 Fedel blocca il disco sulla conclusione di Nylen Peon. Le svedesi erano andate al tiro con un'azione in fotocopia a quella del gol, sviluppata però sul lato desto della gabbia. 8.44 All'attacco l'Italia che lavora bene e va al tiro, con il disco che termina alto sopra la gabbia svedese. 9.36 Rischia nuovamente l'Italia con Fedel che para un altro tiro dalla distanza. 10.10 Gol della Svezia! Thuvik tiene il disco alle spalle della gabbia italiana, accelera e poi scarica dietro per Adolfsson che tria di prima e supera Fedel. Italia-Svezia 0-1. 10.59 Liberazione vietata della Svezia.

