LIVE Italia-Finlandia Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | ultima sfida del girone

L’Italia affronta la Finlandia in una partita decisiva per il passaggio ai quarti, dopo aver perso le prime due sfide del girone. La squadra azzurra cerca di riscattarsi e guadagnare punti importanti, mentre gli scandinavi puntano a consolidare il primo posto. La partita si gioca alle 16.20 e si può seguire in diretta online, con aggiornamenti continui sul risultato.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di hockey maschile fra Italia e Finlandia, partita valida per il terzo turno del girone di questi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La sfida, che si giocherà alla Arena Santagiulia, sarà l'ennesima partita difficile per la squadra azzurra.

L’Italia affronta la Finlandia nel match di hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto due partite consecutive e puntando a mantenere alta la concentrazione.

L’Italia affronta la Finlandia nel terzo turno del girone di hockey ghiaccio ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver visto alcuni dei migliori giocatori NHL scendere in pista.

