L’Italia affronta la Finlandia nel terzo turno del girone di hockey ghiaccio ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver visto alcuni dei migliori giocatori NHL scendere in pista. La partita si gioca oggi e promette spettacolo, con le due nazionali pronte a dare battaglia. La Finlandia porta in campo una formazione ricca di stelle della NHL, mentre gli azzurri cercano di sorprendere e conquistare punti importanti nel torneo olimpico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorni amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di hockey maschile fra Italia e Finlandia, partita valida per il terzo turno del girone di questi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La sfida, che si giocherà alla Arena Santagiulia, sarà l’ennesima partita difficile per la squadra azzurra. L’Italia ha affrontato le prime due partite del torneo giocando alla pari contro due squadroni come quello svedese e slovacco. Anche nel secondo match del pool b gli azzurri hanno messo sul ghiaccio un’altra prestazione maiuscola, che però non è bastata per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: altro incontro contro una squadra zeppa di stelle NHL

Gli Stati Uniti e il Canada hanno annunciato le squadre ufficiali per il torneo olimpico di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026, in programma dal 11 al 22 febbraio.

