L’Italia ha iniziato la partita contro la Finlandia, ma gli azzurri sono subito sotto di un gol. La Finlandia ha segnato il primo punto dopo soli 16 secondi, spingendo gli italiani a reagire. La gara si svolge in diretta, con i giocatori che cercano di recuperare terreno fin dal primo istante.

1? Si comincia! Il primo ingaggio viene vinto dalla Finlandia! PRIMO PERIODO 16.38 Manca pochissimo all'inizio del match! Le squadre stanno già entrando sul ghiaccio dell'Arena Santagiulia! 16.36 Per l'Italia torna in porta il giovanissimo goalie Clara! Anche brutte notizione però per il Blue-Team, Cristiano Digiacinto infatti ha subito una giornata di squalifica a causa di una carica pericolosa alla testa durante il match contro la Slovacchia. 16.33 Per come è strutturato il torneo maschle tutte e 12 le partecipanti non concluderanno la loro esperienza al termine del girone.

LIVE Italia-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri alla ricerca del primo successo

L’Italia affronta la Finlandia nel match di hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto due partite consecutive e puntando a mantenere alta la concentrazione.

Live Italia-Slovacchia, hockey ghiaccio alle Olimpiadi, i giocatori azzurri sono scesi sul ghiaccio per affrontare il primo periodo, che si è concluso in parità dopo una lotta intensa e senza pause.

