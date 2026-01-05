Hockey ghiaccio i convocati di USA e Canada per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | parata di stelle NHL c’è Crosby!

Gli Stati Uniti e il Canada hanno annunciato le squadre ufficiali per il torneo olimpico di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026, in programma dal 11 al 22 febbraio. Entrambe le nazionali includono numerosi giocatori NHL di alto livello, tra cui il celebre Sidney Crosby. La competizione promette di offrire partite di grande livello, con le migliori stelle del hockey mondiale a confronto sul ghiaccio italiano.

Team USA ed il Canada hanno ufficializzato recentemente la lista dei convocati per il torneo olimpico maschile di hockey su ghiaccio che si terrà a Milano da mercoledì 11 a domenica 22 febbraio. Questa edizione segna il ritorno degli atleti NHL alle Olimpiadi dodici anni dopo i Giochi di Sochi 2014, infatti i roster delle due superpotenze nordamericane sono impressionanti e possono puntare alla medaglia d’oro. La squadra statunitense vuole interrompere un lungo digiuno olimpico che dura dal memorabile trionfo di Salt Lake City 1980 (ricordato come “Miracle on Ice”) e si presenterà in Italia con tanti protagonisti della lega professionistica più importante al mondo come i fratelli Brady e Matthew Tkachuk, mentre in attacco le uniche assenze di peso sono quelle di Kane dei Red Wings e Caufield dei Montreal Canadiens. 🔗 Leggi su Oasport.it

