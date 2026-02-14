LIVE Italia-Finlandia 0-11 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | crollo mentale degli azzurri

L’Italia ha subito un pesante ko contro la Finlandia, con il punteggio di 0-11, a causa di una difesa inceppata e di un calo di concentrazione. La partita si gioca in diretta, e gli azzurri sembrano perdere fiducia già nel primo tempo, lasciando spazio agli avversari. Nel terzo periodo, Kiviranta chiude la partita con un gol dal centro, frutto di un’azione corale molto efficace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? Kiviranta segna l'undicesimo gol con una conlcusione dal centro dopo una bella giocata collettiva. Gli azzurri sembrano aver mollato anche mentalmente, non è facile giocare con un passivo così pesante e contro una squadra che non ha nessuna intenzione di fermarsi. 16? Vicini al gol gli azzurri! Il tiro di Bradley non viene deviato sotto porta da Gazley per un soffio. 15? Molto bello il passaggio da dietro la porta di Mikkola per Lehkonen che scaglia il disco verso la porta. Fadani nega il gol con una bella parata. 14? Arriva la doppia cifra per la Finlandia. 3' Bradley da solo davanti a Saros non riesce a trovare il gol della bandiera. Parata del portiere finlandese.