LIVE Italia-Germania Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | dalle 18.00 il match delle azzurre

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MASCHILE DALLE 13.00 17:55 Ancora pochi minuti ci separano all’avvio dell’incontro. 17:49 Stamane è arrivata la pesantissima e beffarda sconfitta contro la Turchia che ha quasi estromesso le italiane dalla lotta alle semifinali. 17:44 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Germania. Azzurre appese ad una sottilissima speranza, bisogna vincere per alimentarla. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, settimo impegno del round robin degli Europei di curling femminile 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

