LIVE Italia-Germania Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | dalle 18.00 il match delle azzurre
17:55 Ancora pochi minuti ci separano all'avvio dell'incontro. 17:49 Stamane è arrivata la pesantissima e beffarda sconfitta contro la Turchia che ha quasi estromesso le italiane dalla lotta alle semifinali. 17:44 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Germania. Azzurre appese ad una sottilissima speranza, bisogna vincere per alimentarla. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, settimo impegno del round robin degli Europei di curling femminile 2025.
