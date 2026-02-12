LIVE Italia-Corea del Sud Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre sul ghiaccio alle 19.05

Questa sera alle 19.05 le azzurre scendono sul ghiaccio per la partita di curling femminile contro la Corea del Sud alle Olimpiadi. La gara si gioca in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La squadra italiana cerca di fare bene per portare a casa un risultato importante.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Corea del Sud, incontro valevole per il round robin del torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre tornano in pista per il secondo incontro del proprio torneo. Dopo il bronzo vinto nel torneo di misto da Amos Mosaner e Stefania Constantini il curling italiano prova ad essere ancora protagonista nei tornei maschili e femminili. Nell'evento del gentil sesso il tricolore sarà difeso da Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Stefania Constantini e Rebecca Mariani (alternate).

Questa mattina si gioca la partita di curling femminile tra Italia e Corea del Sud alle Olimpiadi.

Questa mattina, gli occhi sono puntati sulla partita di curling femminile tra Italia e Corea del Sud ai Giochi di Milano Cortina 2026.

