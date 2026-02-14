LIVE Italia-Cina 1-3 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | due punti cinesi nel terzo end

L’Italia ha perso 1-3 contro la Cina nel curling femminile alle Olimpiadi, a causa di errori nelle strategie durante il terzo end. La partita si svolge in diretta e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Alle 19, inizia anche la partita tra Italia e Svezia, con la diretta che permette di seguire ogni mossa delle squadre.

9:52 C'è bisogno dell'immediata reazione da parte delle italiane. Iniziato il quarto end in cui avremo a disposizione l'ultimo tiro. QUARTO END 9:49 Non sbaglia Wang Riu, che per ora sta vincendo il duello tra skip. Arrivano i due punti cinesi. Italia 1 Cina 3 dopo tre end. 9:48 Sceglie di bocciare anche Stefania Constantini, ma con un buon tiro la cinese potrebbe ottenere due punti. 9:46 Solida la bocciata di Wang Riu, che però lascia una pietra azzurra come secondo punto. Poteva fare di meglio.