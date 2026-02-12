LIVE Italia-Svizzera 3-6 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | due punti elvetici nel settimo end

L’Italia perde 3-6 contro la Svizzera nel curling femminile alle Olimpiadi. La partita, trasmessa in diretta, si è conclusa con le svizzere che hanno guadagnato due punti nel settimo end. Le azzurre hanno cercato di reagire, ma le avversarie hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine. La cronaca della match è disponibile aggiornamento dopo aggiornamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 10.57: Ancora due stone svizzere a punto dopo 4 tiri dell'ottavo end 10.53: Arrivano puntuali i 2 punti svizzeri e adesso si fa durissima per l"Italia che è sotto 3-6. Contro le svizzere non si possono commettere certi errori perchè non perdona 10.48: L'errore nella bocciata di Mathis, il secondo in questo match e strada aperta per il doppio punto svizzero 10.42: Due stone svizzere a punto dopo 4 tiri del settimo end 10.38: Constantini costretta dal gioco aggressivo delle svizzere a conquistare il punto.

