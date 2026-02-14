LIVE Gigante Alle 10 la prima manche l' Italia sogna con Vinatzer e Franzoni
Alle 10 di stamattina, sulla Stelvio, si svolge la prima manche del gigante maschile. Vinatzer e Franzoni rappresentano l’Italia in questa gara, con i due atleti pronti a sfidarsi sulla neve fresca. La competizione coinvolge anche altri due italiani, De Aliprandini e Kastlunger, che sperano di ottenere buoni risultati in questa giornata importante.
Lucas Pinheiro Braathen (Bra)Atle Lie McGrath (Nor) Henrik Kristoffersen (Nor)Marco Schwarz (Aut) Marco Odermatt (Svi) Loic Meillard (Svi) Stefan Brennsteiner (Aut) Zan Kranjec (Slo)Thomas Tumler (Svi) Leo Anguenot (Fra) Timon Haugan (Nor) Alex Vinatzer (Ita) Filip Zubcic (Cro) Luca Aerni (Svi) River Radamus (Usa) Raphael Haaser (Aut) Sam Maes (Bel) Fabian Gratz (Ger) Patrick Feurstein (Aut)Alban Elezi Cannaferina (Fra) (a.f.) Cielo molto nuvoloso, temperatura appena sotto lo zero e si teme umidità elevata, e addirittura pioggianevischio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui in tempo reale la cronaca del Gigante di Val d’Isère 2025, con una prima manche brillante di Vinatzer, vicino al podio, e buone prestazioni anche per de Aliprandini nella lotta per la top 10.
Segui in diretta la prima manche del gigante di Val d’Isere 2025, con protagonisti Vinatzer e De Aliprandini.
Corriere della Sera. . Dopo il terribile incidente del 3 aprile 2025, durante il gigante agli assoluti all’Alpe Lusia, c’era una frase chiave per definire il futuro, agonistico ma prima di tutto personale, di Federica Brignone: «Bisogna fare presto». Tambureggiava nel facebook