LIVE Gigante Alle 10 la prima manche l' Italia sogna con Vinatzer e Franzoni

Da gazzetta.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10 di stamattina, sulla Stelvio, si svolge la prima manche del gigante maschile. Vinatzer e Franzoni rappresentano l’Italia in questa gara, con i due atleti pronti a sfidarsi sulla neve fresca. La competizione coinvolge anche altri due italiani, De Aliprandini e Kastlunger, che sperano di ottenere buoni risultati in questa giornata importante.

Lucas Pinheiro Braathen (Bra)Atle Lie McGrath (Nor) Henrik Kristoffersen (Nor)Marco Schwarz (Aut) Marco Odermatt (Svi) Loic Meillard (Svi) Stefan Brennsteiner (Aut) Zan Kranjec (Slo)Thomas Tumler (Svi) Leo Anguenot (Fra) Timon Haugan (Nor) Alex Vinatzer (Ita) Filip Zubcic (Cro) Luca Aerni (Svi) River Radamus (Usa) Raphael Haaser (Aut) Sam Maes (Bel) Fabian Gratz (Ger) Patrick Feurstein (Aut)Alban Elezi Cannaferina (Fra) (a.f.) Cielo molto nuvoloso, temperatura appena sotto lo zero e si teme umidità elevata, e addirittura pioggianevischio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

