LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | inizia la prima manche attesa per Vinatzer e De Aliprandini

Segui in diretta la prima manche del gigante di Val d’Isere 2025, con protagonisti Vinatzer e De Aliprandini. Aggiornamenti in tempo reale, pettorali di partenza e tutte le emozioni della corsa. Non perdere gli aggiornamenti live e resta sintonizzato per i risultati e le ultime notizie dalla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 9.37 È il momento di Stefan Brennsteiner. L'austriaco deve fare bene in alto per provare a stare davanti ad Odermatt 9.36 Kranjec chiude a 1.33 da Odermatt. La sensazione è che lo sloveno non sia mai andato all'attacco, specialmente sul muro dove avrebbe potuto fare la differenza 9.35 Partito Zan Kranjec 9.34 Odermatt è davanti per 31 centesimi ma non è stato perfetto. Nella parte alta l'elvetico è arrivato lungo, venendo costretto ad alzare il piede e a contenersi di più.

Pronti i sestetti per gigante e slalom a Val d’Isère. La direzione tecnica ha definito le formazioni per le gare di sci alpino del 13 e 14 dicembre. Nel gigante di sabato saranno al via Vinatzer, De Aliprandini, Borsotti, Della Vite, Kastlunger e Talacci. Per lo slalom - facebook.com facebook

Sci alpino: #Odermatt vince il gigante maschile, l’azzurro #Vinatzer secondo Beaver Creek #FISAlpine #WorldCupBeaverCreek #7dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… x.com

VINATZER favoloso, 2° in gigante! Primo podio in carriera in questa specialità | HIGHLIGHTS

