LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | ottima prima manche di Vinatzer vicino al podio! Bene de Aliprandini in lotta per la top 10
Segui in tempo reale la cronaca del Gigante di Val d’Isère 2025, con una prima manche brillante di Vinatzer, vicino al podio, e buone prestazioni anche per de Aliprandini nella lotta per la top 10. Restate aggiornati per tutte le emozioni della gara di sci alpino in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 10.01 Partito Leo Anguenot 10.00 Nona posizione per l’austriaco che chiude ad 1.20 e si posiziona davanti a Luca de Aliprandini 9.59 Partito Raphael Haaser. 9.59 Questi i prossimi atleti in gara: 16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic 17 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol 18 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol 19 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl 20 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer 21 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head 22 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer 9. Oasport.it
Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile in Val d'Isere: risultato in diretta live - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile in Val d'Isere: risultato in diretta live ... sport.sky.it
LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: bravo Vinatzer, conferma importante! Il podio é vicino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. oasport.it
Pronti i sestetti per gigante e slalom a Val d’Isère. La direzione tecnica ha definito le formazioni per le gare di sci alpino del 13 e 14 dicembre. Nel gigante di sabato saranno al via Vinatzer, De Aliprandini, Borsotti, Della Vite, Kastlunger e Talacci. Per lo slalom - facebook.com facebook
Sci alpino: #Odermatt vince il gigante maschile, l’azzurro #Vinatzer secondo Beaver Creek #FISAlpine #WorldCupBeaverCreek #7dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… x.com
Goggia subito fuori, a Soelden vince Scheib | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26