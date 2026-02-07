LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | Gasslitter in finale nel femminile alle 14.00 tocca a Tabanelli

Questa mattina si sono svolte le qualificazioni di slopestyle femminile alle Olimpiadi. Gasslitter si è qualificata per la finale dopo una prova difficile, mentre alle 14.00 toccherà a Tabanelli. La gara è stata intensa e combattuta, con le atlete che hanno dato il massimo per conquistare un posto in finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Una qualificazione sudata, ma proprio per questa bellissima. L’azzurra classe 2006 disputerà la sua prima finale olimpica lunedì 9 febbraio alle ore 12.30. 12.28 GASSLITTER VOLA IN FINALE! Trotter alza il suo punteggio ma con un 30.58 troppo basso per pensare alla qualificazione, conquistata meritatamente da una bravissima Maria. L’azzurra, alla prima Olimpiade della sua giovanissima carriera, disputerà la finale nello slopestyle femminile. 12.27 Quanti errori per Trotter! Aspettiamo il punteggio della neozelandese. Siamo tutti con il fiato sospeso per la qualificazione di Gasslitter! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gasslitter in finale nel femminile, alle 14.00 tocca a Tabanelli Approfondimenti su Freestyle Olimpiadi LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gasslitter a caccia della finale Buongiorno a tutti, oggi seguiamo le qualificazioni dello slopestyle femminile alle Olimpiadi. LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gasslitter carta per la finale Oggi si svolgono le qualificazioni dello slopestyle femminile ai Giochi Olimpici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Freestyle Olimpiadi Argomenti discussi: LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gasslitter a caccia della finale; Flora Tabanelli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci acrobatico; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Von Allmen davanti a Franzoni e Paris; Quando gareggia Tabanelli? Date, orari, programma gare e dove vederla. LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gasslitter carta per la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle qualificazione dello ... oasport.it Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari qualificazioni slopestyle, streaming, italiani in garaOggi sabato 7 febbraio incominciano le gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sarà la località di Livigno (in provincia di ... oasport.it È IL LORO TURNO Quello di Maria Gasslitter e Miro Tabanelli! I nostri talenti dello sci freestyle affrontano le qualificazioni dello slopestyle! prima manche femminile alle 10.30. prima manche maschile alle 14. Dai ragazziiiiii #ItaliaTeam FISI - Fed facebook Snowboard freestyle a Cinque Cerchi, Emil Zulian a Busto: “Prestazioni al limite del possibile umano” #in evidenza x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.