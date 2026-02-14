LIVE Busto Arsizio-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | tra poco il via dell’atteso derby!

Busto Arsizio e Milano si preparano a scendere in campo per il derby di serie A1 femminile, dopo che le due squadre hanno deciso di sfidarsi questa sera sul parquet. La partita, che si svolge nel palazzetto di Busto Arsizio, rappresenta un momento decisivo per entrambe: le padroni di casa puntano a consolidare la loro posizione nei playoff, mentre le ospiti cercano di avvicinarsi al secondo posto in classifica. La tensione cresce mentre le squadre si scaldano, pronte a darsi battaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13 Ci attende un match di grande importanza con le padrone di casa a caccia di punti playoff, mentre le ospiti vogliono avvicinare il secondo posto 20.10 Buonasera e benvenuti a Busto Arsizio! Tra 20 minuti esatti prenderà il via il match tra le padrone di casa e Milano. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì di Eurotek Uyba Busto Arsizio-Vero Volley Milano, match valevole per la venticinquesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La sfida prenderà il via alle ore 20.30 e ci regalerà un derby davvero intenso e importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

