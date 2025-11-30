LIVE Milano-Busto Arsizio A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 Prima però un messaggio letto da Paola Egonu dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne. 16.55 Pochi minuti al via, in corso le presentazioni delle due squadre. 16.50 Giocatrici alle prese con il riscaldamento, dieci minuti all’inizio del match (ore 17:00). 16.48 Insieme a Milano e Busto Arsizio, si disputeranno alle 17:00 altre tre partite: Marignano-Chieri, Firenze-Bergamo e Macerata-Scandicci. 16.45 Milano ha prevalso negli ultimi sette precedenti. L’ultima vittoria delle farfalle di Busto Arsizio risale addirittura a ottobre 2021. 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

