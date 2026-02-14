Oggi, la partita tra Busto Arsizio e Milano si svolge a causa di una sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La squadra di casa, Busto Arsizio, cerca di ottenere punti fondamentali per avvicinarsi ai playoff. Sul parquet si affrontano due formazioni determinate a conquistare la vittoria, con le giocatrici pronte a dare il massimo fin dal primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì di Eurotek Uyba Busto Arsizio-Vero Volley Milano, match valevole per la venticinquesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La sfida prenderà il via alle ore 20.30 e ci regalerà un derby davvero intenso e importante. Come arrivano le due formazioni all’evento? Le padrone di casa bustocche sono al momento in nona posizione con 27 punti frutto di 8 vittorie e 16 sconfitte con un quoziente set di 40 vinti e 52 persi. Busto Arsizio è reduce da un periodo non facile con 3 ko nelle ultime 4 uscite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Busto Arsizio-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa a caccia di punti per i playoff

