LIVE Milano-Busto Arsizio 3-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Paola Egonu trascina la Numia a tre punti fondamentali
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 Risultato finale Milano-Busto Arsizio: 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20). 25-20 Paola Egonu chiude la sfida, tre punti di fondamentale importanza per la Numia Vero Volley! 24-20 Muro Danesi! Quattro match point Milano! 23-20 Jolly di Piva! Diagonale stretta di una difficoltà elevatissima. 22-20 La pipe di Parra è fuori di un niente. 21-20 Muro van Avermaet! 21-19 Da ferma Lanier spedisce lungo. Time out Lavarini. 21-18 Primo tempo Eckl. 21-17 Lanier e Danesi a murare per il +4. 20-17 Murata Gennari, l’artefice dell’opposizione prende il nome di Egonu. 🔗 Leggi su Oasport.it
