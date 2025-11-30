LIVE Milano-Busto Arsizio 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia la partita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Non oltrepassa la rete la battuta di Obossa. 4-3 Mani out di Obossa. 4-2 Mani fuori di Lanier. 3-2 Pipe di Parra. 3-1 Anna Danesi a tutto braccio, primo tempo vincente. 2-1 Schiaccia le mani del muro Obossa. 2-0 Errore in attacco per Busto Arsizio. 1-0 Subito attacco vincente di Egonu. PRIMO SET 17.05 Tutto pronto all’Allianz Cloud per l’inizio del primo set! 17.00 I sestetti iniziali scelti dai due tecnici: Milano – Bosio, Egonu, Lanier, Piva, Danesi, Kurtagic Busto Arsizio – Obossa, Battista, Parra, van Avermaet, Seki, Torcolacci 16.57 Prima però un messaggio letto da Paola Egonu dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Oasport.it
