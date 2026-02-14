LIVE Busto Arsizio-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il derby!

Il match tra Busto Arsizio e Milano è iniziato questa sera, dopo che il gioco è stato rinviato più volte a causa delle condizioni climatiche avverse. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento, pronte a disputare il derby di volley femminile della stagione 2026. La partita si gioca senza pubblico sugli spalti, che si sono svuotati a causa delle forti piogge.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI PARTE!!!!! INIZIA BUSTO ARSIZIO-MILANO! 20.30 Le squadre si stanno schierando in campo. Tra pochi istanti si parte! 20.28 I sestetti: per Busto in campo Battista, Parra, Torcolacci, Eckl, Obossa e Seki. Per Milano: Bosio, Pietrini, Piva, Danesi, Egonu e Kurtagic. 20.25 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento. Bella cornice di pubblico per un match di grande importanza! 20.22 Le padrone di casa sono reduci da 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, mentre le meneghine hanno 4 vittorie nelle ultime 5. 20.19 La Vero Volley Milano, invece, si trova al terzo posto con 56 punti in 24 partite, frutto di 18 vittorie e 6 sconfitte con 62 set vinti e 27 persi. 🔗 Leggi su Oasport.it

