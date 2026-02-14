Nella partita tra Busto Arsizio e Milano, il punteggio segnala 0-2 a favore delle milanesi, dopo un errore in battuta che ha regalato il secondo punto alle avversarie. La squadra di Milano ha continuato a spingere, portando a casa punti importanti e mantenendo il ritmo, mentre Busto Arsizio fatica a contrastare le attaccate di Pietrini, che ha segnato ancora con un diagonale stretto. La sfida, valida per la stagione 2026 della Serie A femminile di volley, resta aperta e si decide al terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Errore in battuta di Milano 1-3 Ancora Pietrini! Diagonale stretto e nulla da fare per le bustocche. 1-2 Eckl attacca e non dà scampo alla difesa meneghina. Che bolide! 0-2 Pietrini colpisce a rete e il muro può solo deviare. 0-1 Egonu spara in diagonale e Busto devia. Provano a rimetterla in campo ma non è possibile. 21.26 SI RIPARTE! INIZIA IL TERZO SET! 21.24 Il secondo set si chiude con 1 ace a testa, 16 attacchi vincenti di Milano e un muro a zero. SECONDO SET MILANO! ERRORE IN BATTUTA E 20-25 20-24 Busto annulla il primo con un bel diagonale di Battista 19-24 Errore in palleggio di Busto e tocco facile di Milano sotto rete che si crea il primo match point 19-23 Danesi veloce e Busto può solo guardare 19-22 Di nuovo Egonu in diagonale in mezzo al muro 19-21 Errore in ricezione di Milano sulla battuta di Busto e le padrone di casa si rifanno sotto 18-21 Bel diagonale di Obossa e Busto non molla! 17-21 Egonu spara e il muro di Busto devia solamente 17-20 Veloce di Torcolacci che non dà tempo di reagire a Milano 16-20 Ace di Milano con Sartori! 16-19 Riecco Egonu! Dalla seconda linea stavolta non sbaglia 16-17 Parra continua nel suo ottimo secondo set e mette per terra un altro pallone pesante 15-17 Parra prova il controtempo ma Milano mura facile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Busto Arsizio-Milano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si va al terzo set

Durante la partita tra Busto Arsizio e Milano, Parra ha tentato un controtempo, ma Milano ha bloccato facilmente il pallone.

