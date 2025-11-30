LIVE Milano-Busto Arsizio 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Numia a +6 nel terzo parziale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-13 Vincente l’offensiva di Piva. 16-13 Primo tempo van Avermaet. 16-12 Lanier sfonda le mani del muro. 15-12 Errore di Bosio alla battuta. 15-11 Errore di Parra dai nove metri. 14-11 Gennari per la prima volta a referto, diagonale stretta vincente. 14-10 Mani fuori Parra. 14-9 Lanier con la solita diagonale vincente. 13-9 Errore di Kurtagic dalla seconda linea. 13-8 Parra sfonda il muro a tutto braccio. 13-7 Diagonale delicata di Egonu, time out Barbolini. 12-7 Muro di Kurtagic su Obossa. 11-7 Palla a terra di Piva dopo uno scambio intenso. 10-7 Ace di van Avermaet, complice la mancata ricezione della Numia. 🔗 Leggi su Oasport.it
