LIVE Busto Arsizio-Milano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | secondo set equilibrato

Durante la partita tra Busto Arsizio e Milano, Parra ha tentato un controtempo, ma Milano ha bloccato facilmente il pallone. Il punteggio si è spostato, con Milano che ha preso il comando sul 17-15, dopo aver recuperato grazie a un challenge vinto. La sfida prosegue con un equilibrio nel secondo set, mentre i tifosi seguono ogni scambio in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-17 Parra prova il controtempo ma Milano mura facile. 15-16 Mani fuori di Piva e Milano torna avanti 15-15 Challenge vinto. La palla ha toccato la linea laterale. 14-16 Attacca Obossa lungolinea ma la palla esce. Challenge richiesto dalle padrone di casa. 14-15 Erroraccio di Piva a reti che non colpisce e "liscia" la palla in maniera goffa 13-15 Piva la mette a terra dopo un azione un po' confusa. 13-14 Attacca Battista ma sbaglia e Milano torna avanti 13-13 Eckl non dà scampo alle rivali a muro 12-13 Piva va in lungo linea stretto e la mette a terra 12-12 Battista attacca e piega le mani del muro meneghino 12-11 Danesi attacca e centra la linea laterale con un bel diagonale 11-11 Errore in attacco di Milano che non riesce ad allungare in questo secondo set.