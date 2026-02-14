LIVE Busto Arsizio-Milano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le ospiti scappano 14-8
La partita tra Busto Arsizio e Milano si conclude con una vittoria netta delle ospiti, che scappano avanti 14-8 nel primo set. Milano ha preso il controllo del gioco fin dall'inizio, mettendo pressione sulla squadra di casa. Nel corso del match, gli attacchi di Egonu e le difese di Bosio hanno fatto la differenza, portando le milanesi a chiudere con un punteggio di 0-2. La tensione si mantiene alta anche nelle fasi cruciali, come il tentativo di rimonta di Busto con Battista, che ha annullato un match point. La partita si è giocata sotto un cielo nuvoloso, ma
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-24 Battista annulla il primo match point con un bel diagonale 13-24 Kurtagic non sbaglia ed è match point Milano 13-23 Attacco di Pietrini ma palla alta e fuori 12-23 Bosio arma Egonu che imperversa per l’ennesima volta 11-22 Piva attacca, Diouf prova a muro ma la palla viene deviata fuori 11-21 Schmit sorprende il muro di Milano e trova un bel punto 10-21 Egonu non sbaglia e trova l’ennesimo diagonale stretto della sua partita 10-20 Metwally trova il muro fuori 9-20 Piva attacca una palla non facile ma la manda a fondo campo laddove Busto non può nulla 9-19 Bosio perfetta sotto rete e palla a terra 9-18 Busto finalmente spezza il digiuno con la nuova entrata Metwally 8-18 Entra Meeto e spara in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il match tra Busto Arsizio e Milano è iniziato questa sera, dopo che il gioco è stato rinviato più volte a causa delle condizioni climatiche avverse.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
DALLE 20:30 SU RAIPLAY & VBTV BUSTO ARSIZIO VS MILANO Alle 20:30 Vero Volley in trasferta alla E-work Arena sfiderà le padrone di casa di UYBA Volley Busto Arsizio nella 12ª giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà Segui la diretta su facebook