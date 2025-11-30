LIVE Milano-Busto Arsizio 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la Numia scappa via nel secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-17 Torcolacci mura Kurtagic! 20-16 Largo di pochissimo il muro della Numia. 20-15 Lunga la parallela di Parra. 19-15 Di prima intenzione Seki. 19-14 Dai nove metri regala anche Egonu. 19-13 In rete il servizio di Battista. 18-13 Battista a segno con un diagonale profondissimo. 18-12 Piva abbatte le mani del muro ospite. 17-12 Mani out Obossa. 17-11 Errore grossolano di Obossa, +6 Numia. 16-11 Inchiodata di Lanier, una delle migliori del set per Milano. 15-11 Battista insacca tra muro e rete. 15-10 Incrociato di Egonu a referto. 14-10 Parra a segno dalla seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi due appuntamenti importantissimi a Busto Arsizio (VA) e Milano. ECCO TUTTI I DETTAGLI PER PARTECIPARE ? Domenica 30 novembre 2025 | Ore 15.00 BUSTO ARSIZIO (VA) | Biblioteca di Busto Arsizio Presentazione del romanzo "L'orologiai - facebook.com Vai su Facebook
? - ? Domenica 30 novembre, ore 17.00 Allianz Cloud, Milano ? bit.ly/4rlCkHk #TrueLove Vai su X
LIVE Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: derby lombardo che promette scintille - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano- Segnala oasport.it
Dove vedere in tv Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Secondo oasport.it
Big match nella “bolgia“. Busto Arsizio riceve l’ambiziosa Milano - Work Arena (solo 200 biglietti ancora invenduti) la Uyba Busto Arsizio cerca il colpaccio contro una... Secondo ilgiorno.it