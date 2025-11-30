LIVE Milano-Busto Arsizio 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | perfetto equilibrio nel primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-12 Muro van Avermaet su Danesi! Time out Lavarini. 12-11 Lungo il pallonetto spinto di Egonu, -1 Busto. 12-10 Parallela di Obossa. 12-9 Bosio si aggiudica il contrasto a rete. 11-9 Mani out Obossa. 11-8 Muro di Obossa a ricucire il gap. 11-7 Attacco vincente delle ospiti. 11-6 Lungo il servizio di Seki. 10-6 Offensiva di Torcolacci che si rivela vincente. 10-5 Mani fuori Parra. 10-4 Pallonetto di Kurtagic. 9-4 van Avermaet con l’attacco centrale. 9-3 La palla ha toccato la riga, punto Numia. 8-4 Il muro di Egonu non cade in campo, ma Lavarini chiama il video check. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Oggi due appuntamenti importantissimi a Busto Arsizio (VA) e Milano. ECCO TUTTI I DETTAGLI PER PARTECIPARE ? Domenica 30 novembre 2025 | Ore 15.00 BUSTO ARSIZIO (VA) | Biblioteca di Busto Arsizio Presentazione del romanzo "L'orologiai - facebook.com Vai su Facebook
? - ? Domenica 30 novembre, ore 17.00 Allianz Cloud, Milano ? bit.ly/4rlCkHk #TrueLove Vai su X
LIVE Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: derby lombardo che promette scintille - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano- Da oasport.it
Dove vedere in tv Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it scrive
Big match nella “bolgia“. Busto Arsizio riceve l’ambiziosa Milano - Work Arena (solo 200 biglietti ancora invenduti) la Uyba Busto Arsizio cerca il colpaccio contro una... Scrive ilgiorno.it