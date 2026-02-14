LIVE Biathlon sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA | Vittozzi con lo zero ai piedi del podio
Vittozzi non riesce a salire sul podio nella sprint femminile di biathlon alle Olimpiadi, perché ha sbagliato due colpi al tiro e questo le è costato la posizione. La atleta italiana ha concluso la gara con lo zero ai piedi del podio, a pochi secondi dalla zona premi. Kirkeeide, invece, ha mantenuto la freddezza e ha centrato tutti i bersagli, assicurandosi la vittoria. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso, con temperature vicine allo zero, che hanno complicato la mira delle concorrenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.40: Kirkeeide non sbaglia, sfuma il sogno di podio per Vittozzi 15.30: Minkkinen non sbaglia ed ha 7? di vantaggio su Vittozzi che rischia di restare ai piedi del podio 15.29: Carrara commette due errori in piedi 15.28: Si tira fuori E. Oeberg che sbaglia due volte. Vittozzi in rimonta su Jeanmonnot 15.27: Michelon non sbaglia e va per l’oro 15.26: ZEROOOOOOOOOOO VITTOZZIIIIIIIIIIIIII! E’ in gara per il podio, seconda 15.25: H. Oeberg sbaglia due volte in piedi 15.24:: Un altro errore Wierer, zero di Kirkeeide a terra, è nona 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Benvenuti alla diretta della gara sprint femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026.
Benvenuti alla diretta del biathlon sprint femminile di Ruhpolding 2026, valida per la Coppa del Mondo 20252026.
