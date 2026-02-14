LIVE Biathlon sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA | Vittozzi con lo zero ai piedi del podio

Vittozzi non riesce a salire sul podio nella sprint femminile di biathlon alle Olimpiadi, perché ha sbagliato due colpi al tiro e questo le è costato la posizione. La atleta italiana ha concluso la gara con lo zero ai piedi del podio, a pochi secondi dalla zona premi. Kirkeeide, invece, ha mantenuto la freddezza e ha centrato tutti i bersagli, assicurandosi la vittoria. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso, con temperature vicine allo zero, che hanno complicato la mira delle concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.40: Kirkeeide non sbaglia, sfuma il sogno di podio per Vittozzi 15.30: Minkkinen non sbaglia ed ha 7? di vantaggio su Vittozzi che rischia di restare ai piedi del podio 15.29: Carrara commette due errori in piedi 15.28: Si tira fuori E. Oeberg che sbaglia due volte. Vittozzi in rimonta su Jeanmonnot 15.27: Michelon non sbaglia e va per l’oro 15.26: ZEROOOOOOOOOOO VITTOZZIIIIIIIIIIIIII! E’ in gara per il podio, seconda 15.25: H. Oeberg sbaglia due volte in piedi 15.24:: Un altro errore Wierer, zero di Kirkeeide a terra, è nona 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: Vittozzi con lo zero ai piedi del podio LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi a caccia del podio Benvenuti alla diretta della gara sprint femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi puntano al podio Benvenuti alla diretta del biathlon sprint femminile di Ruhpolding 2026, valida per la Coppa del Mondo 20252026. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Highlights | La rimonta perfetta di Lisa Vittozzi ad Hochfilzen | FISI TV Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel delude, Romanin stupisce, Fillon Maillet vince ancora; Fillon Maillet è d'oro, Giacomel si butta via: rivivi il LIVE della Sprint; LIVE | Olimpiadi Milano-Cortina, l'Italia punta su biathlon e short track. Due azzurri rimasti in gigante, gli aggiornamenti; LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: chi fermerà le invincibili francesi?. LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: Vittozzi con lo zero ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.24:: Un altro errore Wierer, zero di Kirkeeide a terra, è nona 15.23: Zero di Carrara ... oasport.it DIRETTA SPRINT BIATHLON/ Video streaming Rai 2 Olimpiadi 2026: Wierer e VIttozzi vanno in pista!Diretta sprint biathlon, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi oggi 14 febbraio alle Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2, orario e risultato. ilsussidiario.net Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Anterselva Biathlon Arena Ore 14.45 Biathlon - Sprint 7,5 km donne H. Auchentaller, M. Carrara, D. Wierer, L. Vittozzi FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 facebook Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Anterselva Biathlon Arena Ore 14.45 Biathlon - Sprint 7,5 km donne H. Auchentaller, M. Carrara, D. Wierer, L. Vittozzi @Fisiofficial @milanocortina26 x.com