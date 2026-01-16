LIVE Biathlon Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi puntano al podio

Benvenuti alla diretta del biathlon sprint femminile di Ruhpolding 2026, valida per la Coppa del Mondo 2025/2026. Seguiremo passo passo le fasi della gara, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le performance delle atlete, tra cui Wierer e Vittozzi. Cliccate sul link per aggiornare la diretta e conoscere i pettorali di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint femminile di Ruhpolding, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Dopo la grande staffetta le azzurre vogliono restare sul podio con le punte Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia di un risultato di prestigio. Diverse le atlete che potranno ambire alle prime tre posizioni in un contesto di tracciato che offre possibilità di forzare. In chiave classifica di Coppa del Mondo la francese Lou Jeanmonnot dovrà contenere i tentativi di rientro della finlandese Suvi Minkkinen e della norvegese Maren Kirkeeide.

