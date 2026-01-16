LIVE Biathlon Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi a caccia del podio

Benvenuti alla diretta della gara sprint femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Seguiremo in tempo reale le prestazioni di Wierer e Vittozzi, offrendo aggiornamenti sulle posizioni e i risultati delle atlete. Restate con noi per tutte le informazioni sulla competizione, in un confronto che mette in evidenza le migliori biatlete del circuito internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint femminile di Ruhpolding, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Dopo la grande staffetta le azzurre vogliono restare sul podio con le punte Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia di un risultato di prestigio. Diverse le atlete che potranno ambire alle prime tre posizioni in un contesto di tracciato che offre possibilità di forzare. In chiave classifica di Coppa del Mondo la francese Lou Jeanmonnot dovrà contenere i tentativi di rientro della finlandese Suvi Minkkinen e della norvegese Maren Kirkeeide. 🔗 Leggi su Oasport.it

