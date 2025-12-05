LIVE Biathlon Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi fuori dalla top 10 Trionfo finlandese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.56: Un errore per la statunitense S. Anderson a terra 16.55: Andeon si inserisce fra le due italiani Vittozzi e Wierer, due errori in piedi per Auchenthaller 16.54. Si inserisce al quinto posto E. Oeberg 16.51: Minkkinen al traguardo è prima con margine. La Finlandia torna a vincere sei anni dopo Makarainen 16.50: Kirkeeide quinta al traguardo 16.49: Zero di Auchenthaller al primo poligono 16.48: Un errore per Anderson, zero di E. Oeberg. Michelon al traguardo è seconda a 4? da Magnusson 16.47. Wierer al traguardo è 12ma alle spalle di Vittozzi, gara parallela per le due azzurre 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi fuori dalla top 10. Trionfo finlandese

