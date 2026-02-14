Biathlon oggi Olimpiadi 2026 | orario sprint femminile tv streaming pettorali di partenza

Oggi, sabato 14 febbraio, il biathlon si ferma ad Anterselva per la gara sprint femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione inizia alle 14 e verrà trasmessa in diretta su diversi canali televisivi e in streaming. Le atlete scenderanno in pista con i pettorali di partenza già annunciati, pronte a sfidarsi sulla neve italiana.

Oggi, sabato 14 febbraio, proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.45 si terrà la 7.5 km sprint femminile, con l’Italia che sarà protagonista con quattro atlete al via, sospinta dal calore del pubblico di casa lungo la celebre Südtirol Arena. I riflettori saranno inevitabilmente puntati su Dorothea Wierer, inserita nel gruppo rosso e al via con il pettorale numero 46. L’altoatesina, già plurimedagliata iridata e tra i volti simbolo del biathlon azzurro, arriva all’appuntamento con grandi aspettative: l’esperienza, la solidità al poligono e la capacità di esaltarsi nelle grandi occasioni la rendono una delle carte più importanti per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Venerdì 13 febbraio, all’Olympic Green di Milano, il biathlon torna protagonista con la gara sprint maschile, che scatterà alle 14:30, trasmessa in diretta su Rai2 e disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Venerdì 13 febbraio, il biathlon tornerà a catturare l’attenzione degli spettatori con la gara di sprint maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mentre gli atleti si preparano sulla pista di Cortina d’Ampezzo, con i pettorali di partenza già distribuiti e l’orario di inizio fissato per le 14.

Non riesco a guardare la gara di Biathlon di oggi purtroppo. Le condizioni ad Anterselva sono: 4 °C di temperatura, umidità molto bassa attorno al 25% e vento medio a 4/6 km/h con raffiche variabili tra 15 e 20 km/h. Vento da W e S. Il vento può essere un fatto x.com

Biathlon, torna Passler: di nuovo convocabile per staffetta e mass start. Oggi lo sprint maschile facebook