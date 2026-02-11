LIVE Biathlon Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA | sarà Italia-Francia? I pettorali di partenza

Oggi i tifosi di biathlon seguono con attenzione l’individuale femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina. La gara si svolge in un’atmosfera tesa, con le atlete pronte a scendere in pista e i pettorali di partenza già disponibili. Gli appassionati si chiedono se sarà l’Italia a centrare un risultato di rilievo o se la Francia prenderà il sopravvento. La giornata promette emozioni e sorprese lungo il percorso, mentre gli atleti si preparano a sfidarsi in una delle discipline più dure di queste Olimpiadi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare dedicata al biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Quest’oggi sarà di scena a partire dalle ore 14:15 la 15 km Individuale femminile e sulle nevi altoatesine ci si aspetta una prova che possa regalare emozioni. Una gara sui quattro poligoni che sarà decisa sui dettagli. L’Italia punta le proprie fiches su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sappadina, da questo punto di vista, offre le maggiori garanzie anche per quanto si è visto nella staffetta mista d’argento in questi Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: sarà Italia-Francia? I pettorali di partenza Approfondimenti su Biathlon Olimpiadi LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi in gara, i pettorali di partenza Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario individuale femminile, tv, streaming, pettorali di partenza Oggi ad Anterselva si disputa la gara di biathlon femminile individuale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. BRIGNONE è tornata! La sua prima manche nel GIGANTE di Kronplatz Ultime notizie su Biathlon Olimpiadi Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Vittozzi e Wierer per il podio; Giorno 6 | Biathlon Individuale 15 km femminile in Diretta Streaming | DAZN IT; Dorothea Wierer a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon femminile; Olimpiadi, dal curling allo slittino: tutti i risultati di giornata. LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Vittozzi e Wierer per il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare dedicata al biathlon in queste Olimpiadi ... oasport.it Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario individuale femminile, tv, streaming, pettorali di partenzaProsegue il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: oggi, mercoledì 11 febbraio, la località di Anterselva ospiterà la 15 ... oasport.it Dopo l’Istat, anche l’Eurostat certifica una serie di dati positivi sul potere d’acquisto degli italiani. Nel terzo trimestre del 2025, il potere d’acquisto pro capite è cresciuto dell’1,7%, circa il triplo del risultato di Spagna e Germania, mentre in Francia è addirittura di x.com Gemellaggio ITALIA-FRANCIA Una giornata dedicata alla scoperta di Bari, fra i vicoli del centro storico, la Cattedrale, la Basilica di San Nicola e la meraviglia del Teatro Petruzzelli. La terza giornata del Gemellaggio Italia-Francia ha regalato nuove emozioni a - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.