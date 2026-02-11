LIVE Biathlon Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA | sarà Italia-Francia? I pettorali di partenza

Da oasport.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i tifosi di biathlon seguono con attenzione l’individuale femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina. La gara si svolge in un’atmosfera tesa, con le atlete pronte a scendere in pista e i pettorali di partenza già disponibili. Gli appassionati si chiedono se sarà l’Italia a centrare un risultato di rilievo o se la Francia prenderà il sopravvento. La giornata promette emozioni e sorprese lungo il percorso, mentre gli atleti si preparano a sfidarsi in una delle discipline più dure di queste Olimpiadi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare dedicata al biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Quest’oggi sarà di scena a partire dalle ore 14:15 la 15 km Individuale femminile e sulle nevi altoatesine ci si aspetta una prova che possa regalare emozioni. Una gara sui quattro poligoni che sarà decisa sui dettagli. L’Italia punta le proprie fiches su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sappadina, da questo punto di vista, offre le maggiori garanzie anche per quanto si è visto nella staffetta mista d’argento in questi Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live biathlon individuale femminile olimpiadi in diretta sar224 italia francia i pettorali di partenza

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: sarà Italia-Francia? I pettorali di partenza

Approfondimenti su Biathlon Olimpiadi

LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi in gara, i pettorali di partenza

Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario individuale femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

Oggi ad Anterselva si disputa la gara di biathlon femminile individuale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

BRIGNONE è tornata! La sua prima manche nel GIGANTE di Kronplatz

Video BRIGNONE è tornata! La sua prima manche nel GIGANTE di Kronplatz

Ultime notizie su Biathlon Olimpiadi

Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Vittozzi e Wierer per il podio; Giorno 6 | Biathlon Individuale 15 km femminile in Diretta Streaming | DAZN IT; Dorothea Wierer a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon femminile; Olimpiadi, dal curling allo slittino: tutti i risultati di giornata.

LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Vittozzi e Wierer per il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare dedicata al biathlon in queste Olimpiadi ... oasport.it

Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario individuale femminile, tv, streaming, pettorali di partenzaProsegue il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: oggi, mercoledì 11 febbraio, la località di Anterselva ospiterà la 15 ... oasport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.