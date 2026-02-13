Litorale inghiottito dalle mareggiate | parte richiesta di calamità naturale per Torre Pali

Il forte maltempo di fine gennaio e della scorsa settimana ha causato gravi danni al litorale di Torre Pali, nel Salento, che ora chiede lo stato di calamità naturale. Le onde alte e le mareggiate hanno portato via tratti di spiaggia e hanno messo a rischio le attività turistiche locali, già colpite dalle intemperie. Un esempio concreto sono le dune sbiancate e le strutture balneari improvvisamente più esposte all’erosione.

Il danno arrecato dalle forti mareggiate non è ormai più rimandabile. L'erosione ha infatti ormai compromesso ampi tratti del litorale e anche le abitazioni che insistono a ridosso della linea della costa, nella giornata di ieri dal Comune è partita la lettera di trasmissione con cui il sindaco Francesco Villanova e l'assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica, nonché vicesindaco, Giovanni Lecci, hanno formalizzato la rinnovata richiesta che documenta lo stato di fatto e nella quale si richiedono somme pario a 200 mila euro per i primi interventi di ripristino. "Abbiamo predisposto una proposta congrua, seria e concreta per contrastare il fenomeno e ripristinare il tratto di spiaggia più eroso" conferma il sindaco Villanova, "nelle ultime ore ci stiamo interfacciando per le vie brevi con la Regione Puglia, con il presidente Antonio Decaro e con il direttore del dipartimento della protezione civile regionale, Nicola Leopane, che si sono resi da subito molto disponibili, con l'obiettivo di dirimere la situazione e ottenere risposte rapide.

