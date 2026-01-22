Maltempo il Poetto di Cagliari devastato dalle mareggiate | stabilimenti invasi dall’acqua

Le recenti mareggiate di gennaio 2026 hanno causato ingenti danni al Poetto di Cagliari, con stabilimenti e bar invasi dall’acqua. Le onde hanno compromesso le strutture e reso inaccessibili alcune strade, creando disagi alla popolazione locale. La situazione evidenzia l’impatto del maltempo sulla costa e la necessità di interventi di messa in sicurezza.

Le mareggiate che hanno caratterizzato l'ondata di maltempo nel gennaio 2026 hanno messo in ginocchio la famosa spiaggia del Poetto, a Cagliari: bar e stabilimenti invasi dall'acqua, strade poco visibili chiuse al traffico e altri disagi per la popolazione locale. Crollata anche una parte del pontile del porticciolo di Marina Piccola (fonte Ansa Video).

Maltempo in Sardegna, a Cagliari distrutto il molo di Marina Piccola al PoettoA causa del maltempo, il lungomare di Marina Piccola al Poetto a Cagliari è stato gravemente danneggiato.

Maltempo, ci sono morti: il paese devastato dalle piogge, scende in campo l’esercito Il maltempo ha causato gravi conseguenze nel paese, con vittime e danni diffusi.

