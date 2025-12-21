Il Bisonte cade e si mangia le mani | Pala Bigmat amaro contro Vallefoglia

Il Bisonte Firenze ha subito una sconfitta contro Vallefoglia, con un punteggio di 1-3. La gara si è rivelata equilibrata, ma alla fine la squadra ospite ha prevalso nei set decisivi. Nonostante le performance individuali di alcuni giocatori, il risultato ha premiato gli avversari. La squadra di Firenze dovrà ora analizzare gli aspetti da migliorare. Il Bisonte cade e si mangia le mani: Pala Bigmat amaro contro Vallefoglia.

Il Bisonte Firenze – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 1-3 (18-25, 25-23, 18-25, 23-25) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 12, Morello 3, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani ne, Knollema 21, Maleševi? 4, Bukili? 20, Tanase 10, Kaçmaz 3, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 13, Feduzzi (L2) ne, Carletti, Giovannini 15, De Bortoli (L1), Candi 10, Bartolucci 3, Thokbuom 2, Butigan 6, Mitkova ne, Ungureanu 4, Stoyanova, Omoruyi 19, Lázaro 1. All. Pistola. ARBITRI: Carcione – Brunelli. FIRENZE – Il Bisonte Firenze non riesce a invertire la rotta e perde anche con la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, ma stavolta la sconfitta lascia un po’ di amaro in bocca perche le bisontine hanno dato l’impressione di aver buttato via almeno un punto, non sfruttando importanti situazioni di vantaggio nel terzo (13-9) e soprattutto nel quarto set (19-13 e poi 22-18): i miglioramenti rispetto alle ultime partite ci sono stati, il gioco è salito di livello, ma d’ora in poi servirà un po’ di cinismo in più per ricominciare a fare punt i e risalire una classifica che inizia a farsi pericolosa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Il Bisonte Firenze, esordio amaro in casa contro Chieri Leggi anche: Igor Volley: le azzurre tornano al Pala Igor per il match con Vallefoglia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Bisonte cade e si mangia le mani: Pala Bigmat amaro contro Vallefoglia - 25) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 12, Morello 3, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani ne, K ... msn.com

