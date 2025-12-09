Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro | lo strano incidente e cosa c’è dietro – Video
Stanno facendo il giro del web le immagini che mostrano un robot di Elon Musk, Optimus di Tesla, far cadere alcune bottiglie d’acqua e poi crollare all’indietro poco dopo essersi portato le mani alla testa. La clip è diventata in poco tempo virale: girata in occasione del weekend Art Basel Miami Beach, secondo molti nasconde un’altra realtà. Secondo gli utenti, infatti, i movimenti del robot sarebbero paragonabili a quelli di una persona che si sfila il visore e quindi dietro a Optimus sarebbe “nascosto” un operatore umano. Una teoria che contrasta con quanto dichiarato da Musk che aveva parlato di Optimus come di un robot autonomo e capace di prendere decisioni da solo grazie all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il robot umanoide di Elon Musk è pronto per le arti marziali: l’imprenditore mostra su X i progressi della sua nuova creazione “Optimus” – VIDEO
Elon Musk diventa il primo trilionario della storia: festa con i robot umanoidi “Optimus” alla gigafactory Tesla
Elon Musk festeggia il maxi-bonus da 1.000 miliardi ballando con i robot di Tesla – Il video
I cani robot di Zuckerberg, Musk e Bezos all'Art Basel di Miami Art Basel - facebook.com Vai su Facebook
Tra arte, ironia, provocazione: all' #ArtBasel Miami Beach, i volti super realistici di Musk, Bezos, Zuckerberg e degli artisti Picasso e Warhol sul corpo di cani robot. Le foto scattate e prodotte a mo' di bisogni fisiologici, sono state messe in vendita a 100.000 $ Vai su X
Il robot Optimus di Musk cade con una mossa sospetta e in rete torna il dubbio: è autonomo o telecomandato? - Un breve video documenta un rapido movimento delle mani verso il volto, simile a quello di chi si sfila un visore VR. Come scrive msn.com
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’ ildifforme.it
Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori agli infarti, le eccellenze per le ... ilmattino.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Achille Lauro arriva a Rimini: il 7 giugno anteprima di “Comuni Immortali” ilrestodelcarlino.it
Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef comingsoon.it