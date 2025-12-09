Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro | lo strano incidente e cosa c’è dietro – Video

Stanno facendo il giro del web le immagini che mostrano un robot di Elon Musk, Optimus di Tesla, far cadere alcune bottiglie d’acqua e poi crollare allindietro poco dopo essersi portato le mani alla testa. La clip è diventata in poco tempo virale: girata in occasione del weekend Art Basel Miami Beach, secondo molti nasconde un’altra realtà. Secondo gli utenti, infatti, i movimenti del robot sarebbero paragonabili a quelli di una persona che si sfila il visore e quindi dietro a Optimus sarebbe “nascosto” un operatore umano. Una teoria che contrasta con quanto dichiarato da Musk che aveva parlato di Optimus come di un robot autonomo e capace di prendere decisioni da solo grazie all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

