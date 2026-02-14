L’Italia del curling beffata all’ultimo tiro dalla Cina | le Azzurre restano ancora a secco di vittorie

L’Italia del curling ha perso l’ultimo incontro contro la Cina, una sconfitta arrivata negli ultimi minuti della partita. La squadra azzurra ha tentato di recuperare, ma un errore decisivo ha rovinato le speranze di vittoria. La gara si è svolta ieri a Milano-Cortina 2026, lasciando le Azzurre ancora senza successi in questa competizione.

L'Italia del curling femminile fa tre sconfitte su tre a Milano-Cortina 2026 e vede complicarsi sempre di più la possibilità di conquistare i playoff. Dopo i ko contro Svizzera e Corea del Sud, le azzurre capitanate da Stefania Constantini, cedono 8-7 contro la Cina allo scadere. Una sconfitta pesante, per la squadra italiana, che dopo essere rimasta in corsa per tutto il match, paga gli errori degli ultimi due end. Prestazione positiva, che ha fatto registrare numerosi passi avanti rispetto ai primi due impegni, ma che aumenta il rammarico per una sconfitta che sa di eliminazione Si torna sul ghiaccio alle 19.