LIVE Italia-Cina Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre prime a scendere sul ghiaccio oggi

L’Italia ha iniziato la partita di curling femminile alle Olimpiadi, perché vuole ottenere una vittoria importante contro la Cina. Questa mattina, le azzurre sono state le prime a scendere sul ghiaccio, dando il via alle sfide di oggi. La partita si può seguire in diretta, con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, terzo impegno del round robin delle azzurre nel torneo olimpico di curling femminile. Azzurre chiamate ad una reazione d’orgoglio dopo aver ceduto le prime due partite del raggruppamento unico contro Svizzera e Corea del Sud. Stefania Constantini proverà a trainare le sue compagne di squadra dinanzi al pubblico di casa che l’ha già sostenuta nello splendido torneo misto. Constantini sarà coadiuvata da Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre prime a scendere sul ghiaccio oggi LIVE Italia-Corea del Sud, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre sul ghiaccio alle 19.05 LIVE Italia-Lituania, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre subito sul ghiaccio alle 8.00 Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. LIVE: Italy vs Czechia - Curling - Winter Olympic Games 2026 Argomenti discussi: Dove vedere in tv Italia-Cina, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; LIVE! Italia-Corea del Sud 2-7: Constantini si riscatta ma è resa al 7° end; LIVE Italia-Cina, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: serve una reazione d’orgoglio; Dove vedere in tv Italia-Svezia, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming. LIVE Italia-Cina, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: serve una reazione d’orgoglioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, terzo impegno del round robin delle azzurre ... oasport.it Dove vedere in tv Italia-Cina, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingDopo aver perso contro due delle tre squadre più accreditate per salire sul podio, arriva il momento della verità per l'Italia che sfiderà sabato 14 ... oasport.it A Roma il concerto di colonne sonore cinesi e italiane organizzato da CMG Il 12 febbraio, ora locale, si è svolto a Roma l'evento "La Festa di Primavera cinese incontra le Olimpiadi Invernali: le più belle colonne sonore in Italia e in Cina", organizzato dal China facebook Ad Aprica il dialogo Italia-Cina sugli sport invernali x.com