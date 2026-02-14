Liste d’attesa Emiliano Messina | È arrivato il momento di cambiare rotta

Emiliano Messina, noto attivista locale, denuncia che le lunghe liste d’attesa in sanità sono il risultato di inefficienze nel sistema, aggravate dalle prenotazioni irregolari gestite dal Cup di Taranto. La sua critica si concentra sulla mancanza di trasparenza e sulla difficoltà di ottenere appuntamenti in tempi ragionevoli, anche per visite di routine. Messina invita le autorità a intervenire subito per risolvere i problemi e migliorare i servizi sanitari offerti ai cittadini.

Tarantini Time Quotidiano È fuor di dubbio che la vicenda delle presunte anomalie sulle prenotazioni sanitarie effettuate da alcuni operatori del Cup di Taranto merita i dovuti approfondimenti da parte delle autorità competenti, le quali, sono certo, riusciranno a fare chiarezza e stabilire eventuali responsabilità. Ma credo anche siano doverose alcune considerazioni. Portare sulla stampa questa notizia sposta inevitabilmente l’attenzione dell’opinione pubblica su una delle problematiche che attanaglia da sempre la popolazione pugliese. Le liste d’attesa. E sotto quest’ottica sono fermamente convinto che la vicenda che avrebbe coinvolto alcuni operatori Cup (sulla quale, ci tengo a ribadirlo, è giusto che si faccia piena chiarezza) non va strumentalizzata. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

