Sanità e liste d' attesa Forza Italia presenta esposto ai Nas

Le liste d’attesa delle Ausl di tutta l’Emilia Romagna finiscono al centro di un esposto che il capogruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali, ha presentato ai carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni e sanità (Nas) per verificare “la legittimità sui meccanismi utilizzati per la gestione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Scopri altri approfondimenti

“Liste di attesa in sanità: è possibile eliminarle?”, presentato a Roma libro del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo - facebook.com Vai su Facebook

Liste d’attesa. Dalle Regioni primo via libera al nuovo Piano nazionale 2025-2027 ma con cinque condizioni vincolanti - La Commissione Salute approva lo Schema di Intesa sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa 2025- Segnala quotidianosanita.it

Liste d’attesa, Errico (FI): “Ora serve una svolta. Campania pronta a cogliere l’occasione” - Regioni al decreto sulle liste d’attesa rappresenta un passaggio decisivo per restituire ai cittadini un servizio sanitario più efficiente e più giusto”. ntr24.tv scrive

Sanità, gestione liste d'attesa in Emilia Romagna: ora scatta l'esposto ai Nas - Società: Vignali: Sono testimone diretto delle agende chiuse avendo fatto richiesta di prestazioni sanitarie e ricevuto risposta che non erano disponibili appuntamenti ... lapressa.it scrive

Liste d’attesa troppo lunghe nell’Asst Ovest Milanese? Con gli Sportelli della Salute tempi rispettati - Abbiamo intervistato i volontari referenti degli Sportelli della Salute attivi nel territorio dell’ASST Ovest Milanese che ci hanno spiegato come fare rispettare i propri diritti ... Scrive legnanonews.com

Dati che spiegano le infinite liste d'attesa - Dal 2019 le prescrizioni ambulatoriali sono aumentate del 44% mentre il numero di quelle erogate si è ridotto dell'8%. Segnala corriere.it

Le liste d'attesa nella sanità s'allungano: una storia di sprechi, più che di povertà - Nel 2024 il 9,9% delle persone ha dichiarato di aver rinunciato a curarsi per problemi legati alle liste di attesa, alle difficoltà economiche o alla scomodità delle strutture sanitarie: si tratta di ... Riporta huffingtonpost.it