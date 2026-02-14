Lisa Vittozzi non sbaglia ed è quinta nella sprint Kirkeeide beffa le francesi

Lisa Vittozzi conclude la sprint con un risultato positivo, piazzandosi al quinto posto, mentre la norvegese Maren Kirkeeide sorprende tutti vincendo la gara ad Anterselva. La competizione, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si è svolta sulla distanza di 7,5 km, attirando l’attenzione di molti appassionati di biathlon. Kirkeeide ha superato le francesi Oceane Michelon e Lou Jeanmonnot, conquistando il primo posto.

Ad Anterselva, in Italia, è la Norvegia a fare festa nella 7.5 km sprint femminile del biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ad imporsi è Maren Kirkeeide, che precede le francesi Oceane Michelon, d’argento, e Lou Jeanmonnot, di bronzo. In casa Italia è quinta Lisa Vittozzi, mentre Michela Carrara chiude 23ma. Prenderanno parte all’inseguimento anche le altre due azzurre, con Hannah Auchentaller 43ma davanti a Dorothea Wierer, 44ma. Dopo un lungo testa a testa a distanza il successo va alla giovane (compirà 23 anni il 1° marzo) norvegese Maren Kirkeeide, che trova lo zero al poligono e trionfa in 20’40?8, beffando la transalpina Oceane Michelon, a sua volta con 1010 al tiro, seconda a 3?8, mentre coglie la medaglia di bronzo, nonostante un errore in piedi, l’altra francese Lou Jeanmonnot, terza a 23?7. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lisa Vittozzi torna in gara e si distingue nella sprint di Ruhpolding, conquistando un piazzamento sul podio grazie a uno zero al poligono.

Una fiumana di gente da stamattina sotto la neve sta raggiungendo lo stadio del biathlon di Anterselva per la Sprint 7,5 km donne. Migliaia i tifosi attesi, oltre 500 si stima arrivino da Sappada, dal Friuli e dal Comelico a tifare Lisa Vittozzi.

