Lisa Vittozzi torna ed è subito sul podio nella sprint di Ruhpolding! Dorothea Wierer paga un errore

Lisa Vittozzi torna in gara e si distingue nella sprint di Ruhpolding, conquistando un piazzamento sul podio grazie a uno zero al poligono. Dorothea Wierer, invece, paga un errore e non riesce a raggiungere le prime posizioni. Questa competizione evidenzia il valore e la determinazione delle campionesse italiane, confermando l’importanza di precisione e concentrazione in questa disciplina.

Lisa Vittozzi trova lo zero al poligono, condizione imprescindibile quest’oggi per rientrare nelle prime sette posizioni e sale sul gradino più basso del podio nella 7.5 km sprint femminile di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Il successo odierno va alla svedese Hanna Oeberg, che precede la francese Lou Jeanmonnot, la quale chiude alla piazza d’onore e rafforza sia il pettorale giallo di leader della generale che quello rosso di battistrada nel format di gara, e l’azzurra, terza. In casa Italia, inoltre, arrivano in zona punti Dorothea Wierer, 17ma, Hannah Auchentaller, 33ma, e Michela Carrara, 39ma, ma si qualifica per l’inseguimento anche Linda Zingerle, 55ma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lisa Vittozzi torna ed è subito sul podio nella sprint di Ruhpolding! Dorothea Wierer paga un errore Leggi anche: Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella sprint di Ruhpolding 2026: n. di pettorale, orario esatto, tv Leggi anche: Biathlon, Dorothea Wierer ai piedi del podio nella Sprint di Hochfilzen. Vittozzi paga gli errori al poligono La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lisa Vittozzi torna ed è subito sul podio nella sprint di Ruhpolding! Dorothea Wierer paga un errore - Lisa Vittozzi trova lo zero al poligono, condizione imprescindibile quest’oggi per rientrare nelle prime sette posizioni e sale sul gradino più basso del podio nella 7. oasport.it Biathlon, rimonta favolosa della Vittozzi che torna a vincere in Coppa del mondo - La sappadina, partita dal 14mo posto, è stata perfetta al tiro e nell'ultimo poligono è passata in testa nella 10 km inseguimento di Hochfilzen ... rainews.it

Il ritorno di Lisa Vittozzi, la campionessa del biathlon torna alla vittoria: suo l’inseguimento a Hochfilzen - La prima, quando ebbe problemi nella gestione del poligono per una stagione intera, e la successiva vinse la Coppa del Mondo generale nel 2024. ilfattoquotidiano.it

E' uscita la start list della Sprint femminile di Ruhpolding! Cinque le azzurre al via: La prima a partire sarà Hannah Auchentaller con il numero 5. Pettorale 52 per Lisa Vittozzi, 64 per Dorothea Wierer! #biathlonazzurro #biathlon #ruhpolding - facebook.com facebook

CHE ITALIA A RUHPOLDING: 2° POSTO PER LE AZZURRE Il quartetto azzurro, formato in ordine di frazionista da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi dà spettacolo e chiude 2°, battuto solo in volata al traguardo dalla N x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.