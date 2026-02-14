Biathlon sprint 7,5 km | oro a Kirkeeide Vittozzi quinta a Milano-Cortina 2026

La norvegese Maren Kirkeeide ha vinto la medaglia d’oro nella gara di biathlon sprint 7,5 km a Milano-Cortina 2026, battendo le rivali francesi Michelon e Jeanmonnot. La vittoria arriva dopo una gara combattuta, in cui ha mostrato grande precisione nel tiro e velocità negli ultimi metri. La competizione si è svolta sotto il sole, con temperature che hanno messo alla prova le atlete.

La norvegese Maren Kirkeeide trionfa nella sprint femminile olimpica davanti alle francesi Michelon e Jeanmonnot. Lisa Vittozzi chiude quinta con una prova perfetta al tiro, lontane le altre azzurre. La medaglia d’oro della sprint 7,5 chilometri femminile di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 parla norvegese. A imporsi è Maren Kirkeeide, protagonista di un ultimo giro devastante che le permette di fare la differenza nel momento decisivo. La scandinava batte in volata, per poco più di tre secondi, la francese Oceane Michelon, mentre il bronzo va all’altra transalpina Lou Jeanmonnot.🔗 Leggi su Sportface.it Milano Cortina 2026, Wierer è quinta nella 15 km individuale del biathlon. Vittozzi lontana dal podio A Anterselva, Dorothea Wierer si ferma a un passo dal podio nella gara di biathlon. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: Vittozzi quinta nel biathlon, indietro Wierer Vittozzi si è classificata quinta nel biathlon durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di alcuni errori sulla neve. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Biathlon: Dorothea Wierer: grande attesa per la sprint alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma sprint femminile e streaming; Il biathlon azzurro migliora ancora, Dorothea Wierer da record; Biathlon, Fillon-Maillet vince la 10km sprint. Delude Giacomel, azzurri lontani dal podio. A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma sprint femminile e streamingAnterselva ospiterà domani (dalle ore 14.45) la sprint femminile di biathlon dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si gareggia sulla ... oasport.it Quando il biathlon oggi in tv, Olimpiadi: orario sprint femminile, startlist sabato 14 febbraio, streamingOggi, sabato 14 febbraio, proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.45 ... oasport.it Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com MILANO CORTINA 2026 I due azzurri non sono riusciti a completare la prima manche. Dal nostro inviato Elia Gorini facebook