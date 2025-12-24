Maltempo in Emilia Romagna i fiumi fanno paura | piena nel Riminese e soglia rossa superata a Pizzocalvo Bologna

Bologna, 24 dicembre 2025 – Continua a piovere incessantemente in Emilia Romagna come previsto dall’allerta arancione emanata in Emilia Romagna nella giornata di oggi 24 dicembre 2025. Per seguire l'evoluzione del fenomeno, il Cor, Centro operativo regionale, è attivo 24 ore su 24, in stretto contatto con sindaci e prefetture. Il bollettino di monitoraggio dell’Arpae. “Le precipitazioni delle ultime ore stanno generando rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici degli affluenti di Reno e fiumi Romagnoli – si legge nel bollettino di monitoraggio idrologico e idraulico dell’Arpae Emilia Romagna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Fiumi in piena per la pioggia in Emilia Romagna: l’allerta meteo diventa arancione

Leggi anche: Maltempo in Emilia Romagna: allerta meteo per piene dei fiumi, vento e mareggiate. Neve in arrivo

