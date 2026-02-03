Buche sulle strade di Montefiascone FdI | Superata la soglia della tollerabilità | FOTO

Le buche sulle strade di Montefiascone stanno creando problemi ai cittadini. FdI denuncia che la situazione ha superato la soglia della tollerabilità e chiede interventi immediati. La sicurezza delle strade non può essere ignorata o rimandata, dicono i rappresentanti del partito. Ora si attende una risposta concreta dall’amministrazione comunale.

“La sicurezza delle strade comunali e di collegamento non può essere trattata come una questione marginale né rinviata all’infinito”. Il presidente del circolo FdI di Montefiascone, Mirko Zuffi, interviene in merito alle condizioni delle strade del territorio comunale con particolare riferimento.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Montefiascone Strade FdI denuncia il degrado a Montefiascone: "Via Paoletti piena di buche e con un ponte pericolante" Il circolo Fetelli d'Italia di Montefiascone denuncia il grave stato di degrado di via Paoletti, caratterizzata da asfalto sbriciolato, buche profonde e un ponte pericolante. Riforma della giustizia al voto: referendum costituzionale a marzo 2026, superata la soglia della raccolta firme A marzo 2026 si terrà il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, dopo aver superato la soglia delle firme necessarie. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Montefiascone Strade Argomenti discussi: Ricognizione delle strade del territorio comunale e chiusura delle buche provocate dalla pioggia delle ultime settimane; Strade pericolose, migliora la manutenzione ma Roma è ancora la capitale delle buche; CACCIA ALLE BUCHE, AL VIA GLI INTERVENTI DI EMERGENZA SULLE STRADE; Buche per le strade di Modena, due squadre per le chiusure d'emergenza. Buche in strada e asfalto ko. Affidati i lavoriAffidati i lavori per la sistemazione di via Francesca a Grotta Parlanti. A confermare la notizia sono il sindaco ... lanazione.it Incubo buche: auto distrutte dopo la pioggia. Carroattrezzi e rabbia sulle strade di Latina e provinciaDomenica da incubo per molti automobilisti sulle strade del territorio pontino. Il maltempo che si è abbattuto tra la notte ... latinapress.it #Terni: #strade, #buche e #manutenzioni. Il report tra lavori in #appalto e in #amministrazione diretta x.com Marsala, ancora tante segnalazioni da parte dei cittadini di strade pericolose perché piene di buche. Ecco una breve rassegna #TP24 #strade #notizie #marsala - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.