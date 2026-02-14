Lione morto il militante di estrema destra aggredito

Quentin, il militante di estrema destra di 23 anni, è morto a causa delle ferite riportate dopo un'aggressione avvenuta a Lione giovedì scorso. La sua morte è avvenuta poche ore dopo l’attacco, durante il quale è stato colpito con violenza nei pressi dell’università Sciences Po Lyon, dove si svolgeva una conferenza dell’europarlamentare di sinistra Rima Hassan.

(Adnkronos) – E' morto Quentin, il giovane studente e militante nazionalista di 23 anni che giovedì è stato aggredito a Lione dopo un violento attacco a margine di una conferenza a Sciences Po Lyon dell'europarlamentare del partito di estrema sinistra di La France Insoumise, Rima Hassan. Lo ha annunciato la Procura di Lione. "L'indagine prosegue.