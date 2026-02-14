L’Inter utilizzerà la clausola di riscatto per battere la concorrenza per Stankovic

L’Inter ha deciso di attivare la clausola di riscatto per riportare Aleksandar Stankovic in rosa, perché il club belga lo ha già messo in vendita. La società nerazzurra vuole assicurarsi il giocatore prima che altri club intervengano. Stankovic, che ora ha 20 anni, ha dato molto in Belgio, segnando sette gol e fornendo quattro assist in 37 partite. La sua crescita rapida ha attirato l’attenzione di diversi osservatori italiani.

Notizia fresca giunta in redazione: L’Inter ha venduto Aleksandar Stankovic al Club Brugge la scorsa estate per 9,5 milioni di euro, e il ventenne ha impressionato in Belgio, segnando sette gol e producendo quattro assist in 37 partite in tutte le competizioni: numeri insolitamente alti per un centrocampista difensivo. Le buone prestazioni complessive di Stankvic hanno attirato l’attenzione dei club della Premier League, vale a dire Manchester United, Arsenal, Chelsea e Tottenham Hotspur. Anche Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen tengono d’occhio la situazione. Tuttavia, secondo Fabrizio Romano, anche l’Inter vorrebbe riaverlo, e la clausola di riscatto da 23 milioni di euro inclusa nell’accordo quando ha venduto il giocatore al Club Brugge li mette in una posizione ferrea per battere tutta la concorrenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Dejan Stankovic, protagonista con l'Inter e attualmente in prestito al Club Bruges, sta attirando l'attenzione in Belgio.

L’Inter ha deciso di non riscattare Pavard e ora la dirigenza lavora per riportare Stankovic a Milano.

