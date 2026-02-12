Calciomercato Inter LIVE | niente riscatto per Pavard la dirigenza studia il piano per riportatre a Milano Stankovic

L’Inter ha deciso di non riscattare Pavard e ora la dirigenza lavora per riportare Stankovic a Milano. In queste ore, si susseguono incontri e trattative per rinforzare la squadra, con le voci di mercato che si fanno sempre più intense. La società si muove per trovare le soluzioni più rapide e efficaci, mentre i tifosi aspettano novità ufficiali.

