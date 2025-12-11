Stankovic Inter in Belgio è già esploso | elogi al centrocampista e critiche al Bruges per la clausola di recompra

Dejan Stankovic, protagonista con l'Inter e attualmente in prestito al Club Bruges, sta attirando l'attenzione in Belgio. Con prestazioni brillanti e elogi crescenti, il centrocampista serbo si sta affermando come un talento pronto per grandi palcoscenici, suscitando anche critiche nei confronti del Bruges per la clausola di recompra.

Inter News 24 Stankovic Inter, il serbo brilla al Club Bruges e convince anche contro l’Arsenal: in Belgio lo considerano già pronto per un top club. L’avvio di stagione di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005oggi al Club Bruges, sta catturando l’attenzione del calcio europeo. Il giovane mediano serbo, figlio d’arte e cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, sta offrendo prestazioni di altissimo livello nella Jupiler Pro League e in Champions League, dove si è distinto anche nella recente sfida persa contro l’Arsenal. Secondo quanto riportato da Dh.be, il rendimento del giocatore ha convinto gli osservatori belgi e non solo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic Inter, in Belgio è già esploso: elogi al centrocampista e critiche al Bruges per la clausola di recompra

Pronto a tornare dove è cresciuto. Pronto a tornare dove il padre lo ha indirizzato. Aleksandar Stankovic vuole conquistare definitivamente la sua Inter! Forza Aleks! ? - facebook.com Vai su Facebook

"#Stankovic" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Leggi anche: Stankovic perde la calma duro attacco al giornalista | Parli solo per provocare non sai nulla Ecco cosa è successo

Leggi anche: Stankovic sul suo passato | L’Inter è la mia casa ma il Bruges mi ha dato una chance unica

In Belgio – Stankovic, il Bruges non ha avuto scelta e l’Inter ha fatto bene. Il suo valore… - Nei suoi primi mesi al Bruges, Aleksandar Stankovic ha dimostrato di avere già le carte in regola per giocare in un top club ... Secondo msn.com

Stankovic Jr saluta l'Inter e vola in Belgio: "Non so se questo sia un addio o un arrivederci" - Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista classe 2005, è pronto a vestire la maglia del Club Bruges in Belgio. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com